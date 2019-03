Polizei Dortmund / Nach Öffentlichkeitsfahndung wegen ...

Nach Öffentlichkeitsfahndung wegen Sachbeschädigung: Tatverdächtige stellen sich

Dortmund - Lfd. Nr.: 0321

Diese Öffentlichkeitsfahndung hat sich schnell erledigt. Erst am Dienstag (19. März) hatte die Polizei mit Lichtbildern nach den Tatverdächtigen für mehrere Sachbeschädigungen in einem Lüner Parkhaus gesucht. Noch am selben Tag meldeten sich mehrere Personen auf einer Polizeiwache.

Im Laufe des gestrigen Tages erschienen drei junge Männer bei der Polizei, die sich offenbar auf den Fotos wiedererkannt hatten. Als Haupttatverdächtiger gilt ein 19-jähriger Lüner. Es meldeten sich zudem ein 18-jähriger Lüner sowie ein 19-Jähriger aus Werne. Durch die ersten Aussagen konnten die Beamten zudem Erkenntnisse über weitere Beteiligte erlangen.

Hinweis an Medienvertreter: Die Öffentlichkeitsfahndung hat sich damit erledigt. Wir haben die Fotos aus der Ursprungspressemitteilung gelöscht und bitten auch Sie, diese nicht mehr zu verwenden.

Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/4221615

OTS: Polizei Dortmund newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4971 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4971.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund Pressestelle Nina Vogt Telefon: 0231-132 1026 Fax: 0231-132 9733 E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de https://dortmund.polizei.nrw/