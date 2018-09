Polizei Dortmund / Nach zwei Geschäftseinbrüchen: Polizei nimmt ...

Nach zwei Geschäftseinbrüchen: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Nach zwei Geschäftseinbrüchen in Dortmund-Scharnhorst in der Nacht zu Sonntag (30. September) hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen.

Zeugen hatten die beiden Einbrüche gemeldet. Zunächst war gegen 23.30 Uhr ein Kiosk an der Gleiwitzstraße betroffen. Hier hatte der Täter eine Scheibe eingeschlagen und war so in den Verkaufsraum gelangt. Dort entwendete er ersten Ermittlungen zufolge offenbar mehrere Stangen Zigaretten. Gegen 23.50 Uhr meldeten Zeugen dann einen Einbruch in eine Wäscherei ebenfalls an der Gleiwitzstraße. Auch hier war eine Glasscheibe eingeschlagen worden. Zu möglichem Diebesgut konnten direkt nach der Tat noch keine Angaben gemacht werden.

Im Rahmen der Fahndung trafen die eingesetzten Beamten im Bereich einer nahegelegenen Haltstelle auf einen Mann, dessen Aussehen den Zeugenbeschreibungen nach den beiden Einbrüchen entsprach. Sie nahmen den polizeibekannten 32-jährigen Dortmunder fest. Dabei leistete der Mann Widerstand, verletzte jedoch glücklicherweise keinen der Polizisten.

Er musste schließlich den Weg ins Polizeigewahrsam antreten.

Die Ermittlungen dauern an.

