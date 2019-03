Polizei Dortmund / Polizei fahndet mit Lichtbildern nach ...

Polizei fahndet mit Lichtbildern nach mutmaßlichem EC-Karten-Betrüger

Dortmund

Mit Lichtbildern fahndet die Polizei Dortmund nach einer Person, die im Verdacht steht mit einer gestohlenen EC-Karte Bargeld abgehoben zu haben.

Ein unbekannter Täter/eine unbekannte Täterin hatte einer 80-jährigen Dortmunderin in einem Discount-Supermarkt am Brackeler Hellweg die Geldbörse gestohlen. Kurz danach hob eine unbekannte Person in einem Geldinstitut in Dortmund-Brackel einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag ab.

Mit den dabei entstandenen Bildern einer Überwachungskamera sucht die Polizei nun nach dieser Person unbekannten Geschlechts. Erkennen Sie die Person und können Angaben zur Identität bzw. zum Aufenthaltsort machen? Dann melden Sie sich bitte beim hiesigen Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

