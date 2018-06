Polizei Dortmund / Polizei sucht mit Phantombild nach ...

Polizei sucht mit Phantombild nach mutmaßlichem Trickdieb

Ein bisher noch unbekannter Täter hat einer 76-jährigen Dortmunderin am 7. Mai 2018 Bargeld gestohlen. Nun sucht die Polizei mit einem Phantombild nach dem mutmaßlichen Trickdieb.

Ermittlungen zufolge wollte die Dortmunderin gegen 16 Uhr an der Poststelle in der Kurfürstenstraße einen niedrigen vierstelligen Betrag einzahlen. Aufgrund der Vielzahl dort wartender Kunden, verließ sie das Gebäude jedoch wieder und ließ das Geld in ihrer Umhängetasche. An ihrem in der Nähe geparkten Auto sprach sie ein Mann an und erkundigte sich nach einem Abschleppdienst. Da die 76-Jährige nicht helfen konnte, stieg sie in ihr Fahrzeug und fuhr zur Geschwister-Scholl-Straße.

Dort ausgestiegen, sprach sie der unbekannte Mann erneut an. Offenbar war er der Frau gezielt gefolgt. Der spätere Tatverdächtige hielt der Frau einen Zettel entgegen und fragte, ob sie Geld wechseln könne. Als die Dortmunderin in ihrer Umhängetasche nachschaute, hielt der Mann ihr weiter den Zettel entgegen. Kurz darauf entfernte sich der Unbekannte zügig. Anschließend stellte die 76-Jährige das Fehlen ihres Bargelds fest.

Den flüchtigen Tatverdächtigen beschrieb sie wie folgt: etwa 35 Jahre alt, etwa 160 bis 170 cm groß, schlank, südländisches Aussehen (Bulgare oder Rumäne), kurze schwarze Haare, Dreitagebart, sprach deutsch mit leichtem Akzent.

Zeugen, die Hinweise zur Identität des auf dem Bild dargestellten Mannes und/oder zu seinem Aufenthaltsort geben können, melden sich bitte bei der Kriminalwache in Dortmund unter 0231-132-7441.

