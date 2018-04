Polizei Dortmund / Polizei sucht Zeugen nach ...

Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht auf der A 1

Dortmund - Lfd. Nr.: 0511

Nach einer Verkehrsunfallflucht auf der A 1 am Sonntag (8. April) sucht die Polizei Zeugen.

Seinen ersten eigenen Angaben zufolge war ein 43-Jähriger aus Rösrath gegen 13.40 Uhr auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Bremen unterwegs. Etwa in Höhe der Anschlussstelle Volmarstein wollte er im Bereich der Baustelle den Fahrstreifen nach rechts wechseln. Als er bereits im Begriff war dies zu tun, hörte er plötzlich ein lautes Motorengeräusch und sah einen Sportwagen rechts an seinem Fahrzeug vorbeiziehen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, lenkte der 43-Jährige nach links und verlor dabei die Kontrolle über seinen Wagen. Dieser prallte gegen die Mittelschutzplanke.

Der Fahrer des Sportwagens setzte seinen Weg ungeachtet des Unfalls fort.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 3.000 Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Fahrzeug und/oder seinem Fahrer/seiner Fahrerin machen können. Es soll sich um ein schwarzes Cabriolet von Porsche gehandelt haben - möglicherweise mit Wiesbadener Kennzeichen. Hinweise bitte an die Autobahnpolizeiwache Hagen unter Tel. 0231/132-4623.

OTS: Polizei Dortmund newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4971 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4971.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund Pressestelle Nina Vogt Telefon: 0231-132 1026 Fax: 0231-132 9733 E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de https://dortmund.polizei.nrw