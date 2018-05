Polizei Dortmund / Polizei sucht Zeugen nach Brand an der ...

Polizei sucht Zeugen nach Brand an der Bahnstraße in Lünen

Nach einem Brand an der Bahnstraße in Lünen in der Nacht zu Sonntag (6. Mai) sucht die Polizei Zeugen.

Polizei und Feuerwehr waren gegen 0.10 Uhr alarmiert worden, weil auf einem dortigen Gelände nahe der Einmündung zur Straße Auf dem Eigengrund eine Holzbühne in Flammen stand. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, er beschädigte neben der Bühne jedoch auch angrenzende Garagen, ein Wohnhaus und Bäume auf dem Gelände.

Nach den ersten Ermittlungen geht die Polizei von fahrlässiger oder vorsätzlicher Brandstiftung aus. Daher sucht sie nun Zeugen, die im Bereich des Tatortes verdächtige Personen beobachtet haben. Bitte melden Sie sich beim Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 22.500 Euro.

