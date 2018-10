Polizei Dortmund / Polizei sucht Zeugen nach Raub im Dortmunder ...

Polizei sucht Zeugen nach Raub im Dortmunder Norden!

Dortmund - Lfd. Nr.: 1346

Nach einem Raub am Dienstag (2.10.) gegen 22.20 Uhr in der Bergstraße sucht die Polizei Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge war eine 20-jährige Dortmunderin gerade aus einem Auto ausgestiegen und stand nahe der Schillstraße auf dem Gehweg. Plötzlich fuhr ein Mann auf einem Fahrrad an ihr vorbei und riss ihr die Wickeltasche von der Schulter - in dieser befand sich auch das Handy der jungen Frau. Nach der Tat fuhr der Unbekannte weiter in Richtung Lindenhorster Straße.

Laut Zeugenaussagen war der Tatverdächtige etwa 20 bis 25 Jahre alt und dunkelhäutig.

Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalwache in Dortmund unter 0231-132-7441.

