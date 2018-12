Polizei Dortmund / Polizei sucht Zeugen nach Raubdelikt in der ...

Polizei sucht Zeugen nach Raubdelikt in der Holsteiner Straße

Dortmund - Lfd. Nr.: 1594

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger hat eine 41-jährige Dortmunderin am gestrigen Samstagabend (1. Dezember) in der Holsteiner Straße in der nördlichen Innenstadt zu Boden gestoßen und beraubt. Ersten Angaben zufolge überquerte die Frau gerade die Holsteiner Straße, als sich ihr der Unbekannte von hinten näherte. Er schlug ihr gegen den Rücken und griff sofort nach dem Handy in ihrer Hand. Nach einem kurzen Gerangel stürzte die 41-Jährige zu Boden und verletzte sich dabei leicht. Der Unbekannte flüchtete anschließend zu Fuß über die Bornstraße in Richtung Norden. Zeugenaussagen zufolge war der Täter etwa 1,70 m groß. Er trug zur Tatzeit eine dunkle Hose, weiße Turnschuhe und eine Trainingsjacke mit weißen Streifen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter der Rufnummer 0231-132-7441 zu melden.

