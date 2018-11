Polizei Dortmund / Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht in Wickede

Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht in Wickede

Lfd. Nr.: 1488

Bereits am vergangenen Mittwoch (31. Oktober) hat der Fahrer eines bislang unbekannten Lkw einen Kleinwagen in einem Industriegebiet in Dortmund-Wickede stark beschädigt. Nun sucht die Polizei Zeugen!

Ermittlungen zufolge bog der flüchtige Lkw zwischen 7 und 10 Uhr morgens von der Straße Zum Lonnenhohl in die Tronjestraße ein. Dabei traf er einen offenbar am Fahrbahnrand abgestellten Kleinwagen. Der Lkw riss den Stoßfänger des Autos ab und zog das Fahrzeug mit sich. Der Wagen wurde dabei offenbar im 45-Grad-Winkel gedreht. Anschließend entfernte sich der Lkw in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem flüchtigen Fahrzeug geben können, melden sich bitte bei der Polizeiwache in Asseln unter der Rufnummer 0231-132-3721.

