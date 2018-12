Polizei Dortmund / Polizei verteilt Fahndungsplakate und bittet ...

Polizei verteilt Fahndungsplakate und bittet um Mithilfe

Dortmund - Lfd. Nr.: 1607

Die Dortmunder Polizei verteilt am morgigen Mittwoch, 5. Dezember, Fahndungsplakate in Meschede. Hierauf bittet sie erneut um die Mithilfe von Zeugen nach einem Brandanschlag in Meschede im März dieses Jahres. Siehe hierzu die Pressemitteilung der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65847/4133824

Da nicht auszuschließen ist, dass der / die Tatverdächtigen aus dem Dortmunder Bereich stammen, veröffentlicht auch die Dortmunder Polizei den erneuten Zeugenaufruf.

Vgl. hierzu Pressemeldung vom 11.03.2018: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65847/3887809

Hinweis an alle Pressevertreter: Das Fahndungsplakat in deutscher und türkischer Sprache finden Sie im Anhang der Pressemeldung des HSK.

