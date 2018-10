Polizei Dortmund / Radfahrer stößt mit Fußgängerin zusammen - ...

Radfahrer stößt mit Fußgängerin zusammen - eine Schwerverletzte

Dortmund

In der Nacht auf Samstag (20. Oktober) ist ein Radfahrer im Dortmunder Kreuzviertel mit einer Fußgängerin zusammenstoßen. Die 29-Jährige stürzte und wurde schwer verletzt.

Ersten Zeugenaussagen zufolge fuhr ein 35-jähriger Radfahrer gegen 1.30 Uhr auf der Beurhausstraße in Richtung Westen. Zur gleichen Zeit überquerte ein Paar (34 und 29) die Straße in Höhe der Städtischen Kliniken. Wenig später prallte der Radfahrer aus bislang ungeklärter Ursache mit der 29-jährigen Dortmunderin zusammen. Die Frau stürzte und blieb auf der Straße liegen. Anwesende Zeugen leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Die Dortmunderin kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus und verbleibt dort stationär.

Während der Unfallaufnahme stellten die Polizisten in der Atemluft des leicht verletzten Radfahrers einen deutlichen Alkoholgeruch wahr. Der folgende Test bestätigte den Verdacht der Beamten. In der nächsten Polizeiwache wurde dem Dortmunder eine Blutprobe entnommen.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

