Polizei Dortmund / Radfahrerin bei Zusammenstoß mit Auto schwer ...

Radfahrerin bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Dortmund - Lfd. Nr.: 0589

Zu einem Zusammenstoß eines Pkw mit einem Fahrrad kam es gestern Morgen (13. April) an der Einmündung Kronprinzenstraße / Bismarckstraße in Dortmund. Die Radfahrerin verletzte sich dabei schwer.

Nach Angaben der 30-jährigen Dortmunderin fuhr sie um etwa 8:30 Uhr, auf der Bismarckstraße in Fahrtrichtung Süden. Als ein Pkw von der Kronprinzenstraße in die Bismarckstraße einbog, wechselte sie die Fahrbahnseite und bog ihrerseits in die Kronprinzenstraße ein.

Durch den Fahrbahnseitenwechsel und den abbiegenden Pkw blieb sie für den fließenden Verkehr auf der Kronprinzenstraße verdeckt. Dies führte dazu, dass ein 25-jähriger BMW Fahrer aus Dortmund die Frau auf dem Rad erst spät erkennen konnte. Es kam zum Unfall, bei dem sich die Dortmunderin schwere Verletzungen zuzog.

Sie wurde von einem Notarzt behandelt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 600,- Euro.

