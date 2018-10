Polizei Dortmund / Radfahrerin stürzt bei Unfall in der ...

Radfahrerin stürzt bei Unfall in der Kleppingstraße - Zeugen gesucht

Dortmund - Lfd. Nr.: 1387

Bereits am Mittwochnachmittag (10. Oktober) ist eine 80-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in der Dortmunder Innenstadt zu Boden gestürzt.

Zeugenaussagen zufolge bog die Dortmunderin gegen 15.30 Uhr mit ihrem Rad von der Kleppingstraße rechts in die Viktoriastraße ein. Zur gleichen Zeit bog ein entgegenkommender und in Richtung Norden fahrender hellgrauer Pkw nach links in die Viktoriastraße ein. Dabei sei der Wagen der Radfahrerin so nahe gekommen, dass diese nach rechts auswich und schließlich zu Boden stürzte. Zu einer Berührung beider Fahrzeuge kam es nicht. Das Auto mit Dortmunder Kennzeichen fuhr anschließend in einem Bogen um die gestürzte Frau herum und entfernte sich in Richtung Westen.

Ein Rettungswagen fuhr die leicht verletzte Seniorin in ein Krankenhaus.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und/oder dem flüchtigen Pkw machen können, melden sich bitte in der Polizeiwache Mitte unter der Rufnummer 0231-132-1121.

