Polizei Dortmund / Raubdelikt an einem Supermarkt in Scharnhorst ...

Raubdelikt an einem Supermarkt in Scharnhorst - Polizei sucht Zeugen!

Dortmund - Lfd. Nr.: 1163

Nach einem Raubdelikt am Samstag (18.8.) gegen 8.15 Uhr an einem Supermarkt in der Gleiwitzstraße - nahe des Vierkandtwegs - sucht die Polizei Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge bezahlten die beiden späteren Tatverdächtigen zunächst wie gewöhnliche Kunden im Kassenbereich ihre Waren. Dann griffen sich die jungen Männer allerdings diverse Tabakwaren und verließen die Filiale.

Auf ihrer Flucht verlor einer der Tatverdächtigen sein Handy, welches ein 20-jähriger Mitarbeiter des Supermarktes aufhob. Das Duo kam zurück, nahm den Mitarbeiter in den Schwitzkasten und schlug ihn. Auch einem weiteren Zeugen (48, aus Dortmund) schlugen die Männer ins Gesicht, wodurch dieser stürzte - er verletzte sich leicht. Als die Täter das Handy zurückhatten, ließen sie die Tabakwaren fallen und flüchteten in Richtung Sombartweg/Flughafenstraße.

Die beiden Tatverdächtigen konnten wie folgt beschrieben werden:

1. etwa 20 bis 30 Jahre alt, etwa 170 cm groß, schwarze Haare, rundliches Gesicht, stabile Figur

2. etwa 20 bis 30 Jahre alt, etwa 180 cm groß, schwarze Haare, längliches Gesicht, schlanke Figur

Beide Männer sollen deutsch mit russischem Akzent gesprochen haben. Ein Tatverdächtiger trug einen Rucksack.

Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalwache in Dortmund unter 0231-132-7441.

