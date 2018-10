Polizei Dortmund / Raubüberfall mit Machete auf Tankstelle - ...

Raubüberfall mit Machete auf Tankstelle - 17-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

Mit einer Machete in der Hand bedrohte gestern Abend (23. Oktober, 20.20 Uhr) ein Mann die Angestellte einer Tankstelle in Dortmund an der Lindenhorster Straße. Er erbeutete zunächst einen niedrigstelligen Bargeldbetrag und Tabakwaren. Die Polizei konnte im Anschluss einen Tatverdächtigen festnehmen.

Nach ersten Zeugenaussagen betrat der Täter zunächst die Tankstelle und erwarb eine Getränkedose. Anschließend verließ er den Verkaufsraum und hielt sich weiterhin auf dem Gelände der Tankstelle auf. Kurz darauf kehrte der Mann wieder in den Verkaufsraum zurück und zog eine Machete aus einer Plastiktüte. Dann trat er hinter den Verkaufstresen und forderte, mit der Machete in der Hand, die Herausgabe von Geld. Die eingeschüchterte Angestellte übergab dem Täter das Geld, gleichzeitig griff der Räuber in das Tabakwarenregal und entnahm mehrere Packungen Zigaretten. Danach flüchtete der junge Mann mit seiner Beute in Richtung eines in der Nähe befindlichen Casinos.

Schon auf der Anfahrt zum Einsatzort trafen die Beamten auf einen jungen Mann, auf den die Täterbeschreibung zutraf. Der 17-jährige Dortmunder wurde noch vor Ort festgenommen. Bei ihm fanden die Einsatzkräfte die Machete sowie Tatbeute. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kommt der 17-Jährige ebenfalls für den Raubüberfall auf einen Getränkemarkt vom vergangenen Montag in Frage.

Die Ermittlungen dauern an. Der 17-Jährige wird im Laufe des heutigen Tages noch einem Haftrichter vorgeführt.

