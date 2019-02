Polizei Dortmund / Rollstuhlfahrer in Lünen bestohlen - Polizei ...

Rollstuhlfahrer in Lünen bestohlen - Polizei sucht Zeugen!

Dortmund - Lfd. Nr.: 0254

Ein 60-jähriger Lüner ist am Donnerstag (28.2.) gegen 11.35 Uhr in der Bebelstraße bestohlen worden. Er war mit seinem Rollstuhl nahe der Jägerstraße unterwegs.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der 60-Jährige auf der Bebelstraße in Richtung Norden unterwegs. Kurz hinter der Einmündung zur Jägerstraße kam der Tatverdächtige aus einem dortigen Hinterhof und fragte den Lüner, ob dieser Geld wechseln könne. Als er in seine Geldbörse schaute, griff der Unbekannte hinein und erbeutete Bargeld. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige in Richtung Norden.

Der 60-Jährige beschrieb den Mann wie folgt: etwa 30 Jahre alt, etwa 175 bis 180 cm groß, südländische Herkunft, dunkle Haare, dunkler Vollbart, rötliche Oberbekleidung (vermutlich Pullover), dunkle Hose.

Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231-132-7441.

