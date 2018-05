Polizei Dortmund / Schwerer Verkehrsunfall auf der A 46 bei ...

Schwerer Verkehrsunfall auf der A 46 bei regennasser Fahrbahn

Dortmund - Lfd. Nr.: 0773 Am gestrigen Tag kam es auf der A46 zwischen Hagen-Hohenlimburg und Hagen-Elsey zu einem Verkehrsunfall mit drei Autos und insgesamt vier verletzten Personen.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 25-Jähriger aus Hagen auf der A46 in Richtung Hemer. Aufgrund plötzlichen Starkregens hielt er im Bereich der Unfallörtlichkeit auf dem Seitenstreifen an. Zeitgleich fuhr ein 43-Jähriger aus Iserlohn auf dem linken Fahrstreifen. Wahrscheinlich auf Grund von nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über sein Auto und schleuderte quer über beide Fahrstreifen in Richtung des Seitenstreifens, gegen das Heck des Hageners. Das Auto des 25-Jährigen wurde durch den Zusammenstoß circa 25 Meter nach vorne katapultiert, während der 43-Jährige mit seinem Auto nach dem Zusammenstoß erneut über die Fahrbahn schleuderte und mit der Mittelschutzplanke kollidierte. Trümmerteile flogen auf die Gegenfahrbahn und beschädigten dort drei Fahrzeuge.

Nachfolgend verlor ein 24-jähriger Autofahrer aus Hemer ebenfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug, drehte sich und prallte dann mit seinem Auto gegen das Fahrzeug des 43-Jährigen.

Der Hagener und sein Beifahrer sowie der 43-Jährige wurden bei dem Unfall leicht verletzt, konnten aber nach ambulanter Behandlung entlassen werden. Der Hemeraner hingegen verblieb schwerverletzt im Krankenhaus.

Es entstand ein Sachschaden von über 20.000 Euro.

