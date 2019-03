Polizei Dortmund / Tag der Kriminalitätsopfer 2019 - Polizei ...

Tag der Kriminalitätsopfer 2019 - Polizei Dortmund beteiligt sich am bundesweiten Aktionstag

Dortmund - Lfd. Nr.: 0322

Am Tag der Kriminalitätsopfer 2019, der alljährlich bundesweit am 22. März stattfindet, steht in diesem Jahr die Sicherheit der älteren Generation im Mittelpunkt. Die Dortmunder Polizei wird sich auch 2019 an diesem Aktionstag, den der WEISSE RING als Deutschlands größte Hilfsorganisation für Opfer von Kriminalität bereits 1991 ins Leben gerufen hat, beteiligen.

Die Opferschutzbeauftragten der Dortmunder Polizei werden daher - neben weiteren Akteuren - am Freitag (22.3.) von 10 bis 15 Uhr im Wilhelm-Hansmann-Haus, Märkische Straße 21 in 44141 Dortmund, als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Inhaltlich möchten sie dabei ihren Fokus unter anderem auf die Themen "Schutz vor Kriminalität im Alltag", "Der Fremde an der Tür und am Telefon" sowie Taschendiebstahl legen.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich willkommen, unsere Opferschutzbeauftragten vor Ort anzusprechen.

