Polizei Dortmund / Tuning- und Raserkontrollen in der Dortmunder ...

In der Nacht von Freitag, 27.04.2018 auf Samstag, 28.04.2018 führten Einsatzkräfte der Polizei Dortmund direktionsübergreifend einen Schwerpunkteinsatz im Stadtgebiet Dortmund durch. Im Fokus dieser Kontrollen; Illegal veränderte Fahrzeuge und Raser mit deutlichen Geschwindigkeitsüberschreitungen.

In der Einsatzzeit registrierten die Einsatzkräfte ein reges "Szenetypisches" Fahrzeugaufkommen im Stadtbereich, das während der Kontrollen jedoch stark abnahm.

Bei insgesamt 13 überprüften Fahrzeugen wurden technische Mängel festgestellt, die eine Untersuchung durch einen Sachverständigen, zur Erstellung eines Gutachtens, nach sich zogen. Zwei Fahrzeuge hiervon mussten sichergestellt werden, da die Manipulationen zu zahlreich und technisch kompliziert verbaut waren. Zwei weitere Fahrzeuge mussten vor Ort, da verkehrsunsicher, entsiegelt werden.

Bei den durchgeführten Geschwindigkeitsmessungen auf der Brackeler Straße konnten mehrere Fahrzeuge mit erheblicher Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit festgestellt werden. Trauriger Rekordhalter bei erlaubten 70 Km/h war ein 25 Jähriger BMW-Fahrer aus Dortmund mit gemessenen 166 km/h.

Ein weiterer Fahrer eines BMW, ein 30-Jähriger aus Dortmund, wurde stadtauswärts auf der Brackeler Straße, bei erlaubten 100 km/h, mit 155 km/h gemessen.

Durch die Zusammenarbeit mit der Stadtkasse Dortmund fiel bei einer Kontrolle eines männlichen Daimler - Fahrers (24 Jahre alt aus Dortmund) auf, dass gegen diesen öffentlich rechtliche Rückstände in Höhe von 2800 Euro bestanden. Dieser Betrag wurde durch die Stadtkasse Dortmund vor Ort vollstreckt. Da die Profiltiefe der Bereifung des Fahrzeuges nicht ausreichend war, konnte der Fahrer seine Fahrt nicht fortsetzen und kann nun noch obendrein mit einem zusätzlichen Bußgeld rechnen. Gegen einen Beifahrer eines VW Passats, ein 22-jähriger Dortmunder, bestanden ebenfalls Zahlungsrückstände der öffentlichen Hand in Höhe von 420 Euro.

Insgesamt kontrollierten die Beamtinnen und Beamte an diesem Abend 162 Personen und 133 Fahrzeuge. Insgesamt ergaben die Geschwindigkeitsmessungen 31 Ordnungswidrigkeitenanzeigen und 102 Verwarnungsgelder für den einen oder anderen Raser. 24 Ordnungswidrigkeiten wurden wegen des Erlöschens der Betriebserlaubnis auf Grund technischer Mängel des jeweiligen Fahrzeuges für die betroffenen "Tuner" geschrieben. In zehn Fällen musste der oder die jeweilige Fahrer /-in ihren Weg per Pedes oder mit dem Taxi fortsetzen. In zwei Fällen ergaben sich Strafanzeigen wegen des dringenden Tatverdachts des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz bzw. die Abgabenordnung. Der Vollständigkeit halber sollten noch 41 Verwarnungsgelder und 23 Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen sonstiger Verstöße von Verkehrsteilnehmern. (Zum Beispiel die Nutzung von Smartphones wegen der Fahrt, Nichtanlegen des Sicherheitsgurt, etc.)

Rückfragen im Bezug auf diesen Sachverhalt stellen sie bitte erst ab kommenden Montag, zu den bekannten Bürozeiten, an die Pressestelle der Polizei Dortmund.

