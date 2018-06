Polizei Dortmund / Unbekannter flüchtet nach Verkehrsunfall auf ...

Unbekannter flüchtet nach Verkehrsunfall auf der A2 - Polizei sucht Zeugen!

Am vergangenen Samstagabend (2. Juni) ist es auf der A2 bei Dortmund-Mengede zu einem Zusammenstoß zweier Autos gekommen. Ein bislang unbekannter Opelfahrer entfernte sich anschließend über die Autobahn in Richtung Oberhausen.

Gegen 18.40 Uhr fuhr eine 30-jährige Frau aus Herten mit ihrem Nissan auf der rechten Spur der A2 in Richtung Oberhausen. Wenig später überholte sie zwischen der Anschlussstelle Dortmund-Mengede und dem Autobahnkreuz Dortmund-Nordwest ein Kombi auf der mittleren Spur. Der Vorbeifahrende berührte den Nissan und geriet ins Schleudern. Jedoch setzte er seine Fahrt unbeirrt in Richtung Oberhausen fort. Die 30-Jährige hielt ihren Wagen an und rief die Polizei.

Bei dem flüchtigen Auto soll es sich um einen dunkelgrünen Opel-Kombi mit der Städtekennung "OB" handeln. Der Wagen müsste auf der Beifahrerseite eine erhebliche Beschädigung aufweisen, wohlmöglich sogar blau-weißen Fremdlack.

Zeugenhinweise nimmt die Autobahnpolizeiwache in Kamen unter der Rufnummer 0231-132-4521 entgegen.

