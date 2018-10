Polizei Dortmund / Unbekannter versuchte Getränkemarkt zu ...

Unbekannter versuchte Getränkemarkt zu überfallen - Polizei sucht Zeugen

Dortmund - Lfd. Nr.:1429

Ein bislang unbekannter Täter versuchte gestern Abend (22. Oktober 2018, 21.59 Uhr) in Dortmund an der Bülowstraße vergeblich, die Mitarbeiter eines Getränkemarktes zu überfallen.

Der Räuber, so die ersten Aussagen der Angestellten, betrat den Getränkemarkt und forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Geld. Da der Mitarbeiter an der Kasse, ein 54-jähriger Dortmunder, dies verweigerte und ein Kollege zur Hilfe eilte, flüchtete der Täter ohne Beute in Richtung Schützenstraße.

Der flüchtige Täter wird wie folgt bechrieben: circa 18 Jahre alt, 170 cm groß, südländischer Phänotyp. Er war mit einem neongrünen Kapuzenpulli und schwarzem Cappy bekleidet.

Die Polizei fragt nun: "Wer kann Hinweise zur weiteren Fluchtrichtung, der Identität oder dem Aufenthaltsort des bislang unbekannten Täter geben?" Zeugen melden sich bitte beim Kriminaldauerdienst der Polizei Dortmund unter der Rufnummer 0231 132 7441.

