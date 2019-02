Polizei Dortmund / Und was haben Sie unter der Couch versteckt? ...

Und was haben Sie unter der Couch versteckt? Festnahme nach Drogenhandel in Lünen

Dortmund - Lfd. Nr.: 0211

Der Hinweis eines Anwohners hat die Polizei am gestrigen Montagabend (18. Februar) zu einer Wohnung in Lünen-Brambauer geführt. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten Drogen, Bargeld und Waffen. Nach einer kurzen Observation des Mehrfamilienhauses in der Ferdinandstraße mussten die Polizisten relativ schnell feststellen, dass es dort wie in einem Taubenschlag zuging. Innerhalb kürzester Zeit kamen und gingen offenbar potentielle Kunden des Bewohners. Bei einer anschließenden Personenkontrolle auf der Straße fanden die Beamten zudem offenbar frisch erworbene Betäubungsmittel.

Also suchten die Polizisten wenig später die Wohnung auf - mit richterlichem Beschluss. Es dauerte zwar ein wenig, bis sich die stark nach Marihuana riechenden Nebelschwaden im Wohnzimmer gelichtet hatten. Dennoch erkannten die Beamten schnell, dass der Hinweis des Anwohners richtig war. In der Wohnung fanden die Beamten offenbar Marihuana und Kokain, zudem eine Feinwaage und Bargeld in typischer Stückelung. Darüber hinaus lagen unter der Couch des 31-jährigen Wohnungsinhabers mehrere gefährliche Gegenstände griffbereit, darunter eine Machete und ein Baseballschlager.

Die Polizisten stellten die Gegenstände sicher und nahmen den Lüner fest. Er verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam.

