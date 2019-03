Polizei Dortmund / Verkehrsunfall auf der Dortmunder Straße in ...

Verkehrsunfall auf der Dortmunder Straße in Lünen - zwei Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall auf der Dortmunder Straße in Lünen sind am Montagnachmittag (4. März) zwei Personen verletzt worden. An dem Auffahrunfall waren drei Autos beteiligt.

Eine 34-jährige Lünerin war mit ihrem Auto gegen 16.15 Uhr auf der Dortmunder Straße in Richtung Norden unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr sie nahe der Einmündung zur Kupferstraße auf den vor ihr fahrenden Wagen eines 46-jährigen Dortmunders auf. Dieser wiederum wurde auf den eines 40-Jährigen aus Bergkamen geschoben.

Bei dem Unfall wurden die beiden Männer leicht verletzt. Rettungswagen brachten sie zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 13.000 Euro.

