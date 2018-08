Polizei Dortmund / Versuchter Handtaschenraub: Polizei sucht mit ...

Versuchter Handtaschenraub: Polizei sucht mit Lichtbildern nach Tatverdächtigen

Dortmund - Lfd. Nr.: 1216

Nach einem versuchten Handtaschenraub an einer U-Bahn-Haltestelle sucht die Polizei mit Lichtbildern nach zwei Tatverdächtigen.

Die Tat ereignete sich am 10. Mai 2018 gegen 15.30 Uhr an der Haltestelle "Karl-Liebknecht-Straße". Eine 33-jährige Dortmunderin war gerade aus der U 41 Richtung Hörde ausgestiegen und in Richtung des Ausgangs Tewaagstraße gelaufen, als sich ihr von hinten zwei unbekannte Männer näherten. Einer der beiden versuchte ihr den Ermittlungen zufolge die Handtasche zu entreißen.

Weil sich die Frau jedoch wehrte und weglaufen konnte, flüchteten die beiden Unbekannten schließlich - einer in Richtung Osten/KGA Karl-Liebknecht-Straße und einer in Richtung Hörde. Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben: einer war ca. 23 bis 25 Jahre alt, ca. 175 cm groß und von normaler Statur. Er hatte den Zeugenangaben zufolge ein südländisches Aussehen und trug eine rote Kappe, einen roten Kapuzenpullover sowie eine Jeans. Der zweite war ebenfalls ca. 23 bis 25 Jahre alt, ca. 175 cm groß, von normaler Statur und südländischem Aussehen. Er war komplett schwarz gekleidet und hatte eine schwarze Kapuze ins Gesicht gezogen.

Die Polizei fragt nun: Kennen Sie die beiden Männer auf den Lichtbildern und können Sie Angaben zu ihrer Identität und/oder ihrem Aufenthaltsort machen? Dann melden Sie sich bitte unter Tel. 0231/132-7441.

