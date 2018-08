Polizei Dortmund / Zwei Radfahrerinnen auf Phoenix-West ...

Zwei Radfahrerinnen auf Phoenix-West angefahren und verletzt

Dortmund - Lfd. Nr.: 1188

Zwei Radfahrerinnen sind am Mittwochabend (22. August) auf dem Phoenix-West-Gelände von einem Auto angefahren und dabei verletzt worden.

Es war gegen 19 Uhr, als eine 35-Jährige aus Castro-Rauxel mit ihrem Pkw die Heinz-Nixdorf-Straße in südöstlicher Richtung befuhr. An der Kreuzung mit der Carlo-Schmid-Allee wollte sie geradeaus weiterfahren. Beim Überqueren der Kreuzung übersah sie jedoch offenbar aus bislang ungeklärter Ursache zwei Radfahrerinnen aus Dortmund (32 und 41), die auf der Carlo-Schmid-Allee in Richtung Süd-Westen fuhren. Die 41-Jährige wurde von dem Auto erfasst und zu Boden geschleudert. Die 32-Jährige kollidierte mit dem linken Scheinwerfer des Pkw und stürzte ebenfalls.

Die 41-Jährige wurde schwer, die 32-Jährige leicht verletzt. Rettungswagen brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Die Autofahrerin erlitt einen Schock.

