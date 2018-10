Polizei Dortmund / Zwei Schwerverletzte nach Unfall auf der A 40 ...

Zwei Schwerverletzte nach Unfall auf der A 40 bei Wattenscheid-West

Bei dem Zusammenstoß zweier Autos auf der A 40 sind am heutigen Mittwochvormittag (24. Oktober) die Insassen beider Fahrzeuge schwer verletzt worden. In Richtung Essen war die die Anschlussstelle Wattenscheid-West kurzfristig gesperrt.

Ersten Zeugenaussagen zufolge fuhr eine 79-jährige Autofahrerin auf der A 40 in Richtung Essen. Als sie gegen 10.30 Uhr die Autobahn an der Anschlussstelle Wattenscheid-West verließ, geriet sie in der Kurve der Ausfahrt aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Hier stieß das Auto der Dortmunderin mit den entgegenkommenden Wagen eines 69-Jährigen aus Essen zusammen. Beide Insassen wurden durch den Aufprall schwer verletzt. Rettungskräfte fuhren sie in nahe gelegene Krankenhäuser.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die betroffene Anschlussstelle in Richtung Essen bis etwa 11.40 Uhr gesperrt werden. Die Höhe des Sachschadens schätzt die Polizei auf rund 14.000 Euro.

