Polizei Dortmund / Zwei Verkehrsunfälle auf der A 1 am Kreuz ...

Zwei Verkehrsunfälle auf der A 1 am Kreuz Dortmund/Unna - insgesamt sechs Verletzte

Dortmund - Lfd. Nr.: 1187

Zwei Verkehrsunfälle haben sich innerhalb kürzester Zeit am Mittwochmittag (22. August) auf der A 1 am Autobahnkreuz Dortmund/Unna ereignet. Beteiligt waren insgesamt sechs Fahrzeuge. Sechs Personen wurden verletzt.

Zunächst war es im Autobahnkreuz auf der Parallelfahrbahn am Übergang zwischen der A 44 in Richtung Dortmund auf die A 1 in Richtung Bremen zum Unfall gekommen. Ersten Zeugenangaben zufolge musste ein 56-Jähriger aus Lauterbach gegen 11.45 Uhr dort verkehrsbedingt abbremsen. Ein dahinter fahrender 24-jähriger Ungar bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf seinen "Vordermann" auf. Ein nachfolgender 52-jähriger Niederländer bemerkte diesen Auffahrunfall offenbar ebenfalls nicht rechtzeitig und fuhr wiederum auf das Fahrzeug des Ungaren auf, das noch einmal gegen das des Mannes aus Lauterbach prallte. Dessen Auto wurde dadurch noch gegen das vor ihm stehende Fahrzeug eines bislang noch unbekannten Fahrers geschoben, der nach dem Unfall seine Fahrt fortsetzte.

Bei dem Unfall wurden der Ungar und seine zwei Mitinsassinnen (24 aus Ungarn / 48 aus den Niederlanden), der Niederländer sowie seine 51-jährige Beifahrerin (ebenfalls aus den Niederlanden) leicht verletzt. Rettungswagen brachten sie in umliegende Krankenhäuser.

Auf der Parallelfahrbahn der A 1 in Richtung Bremen kam es bis ca. 13.40 Uhr zu Sperrmaßnahmen.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 28.000 Euro.

Die Ermittlungen zum vierten beteiligten Fahrzeug und seinem Fahrer dauern an.

Der zweite Unfall ereignete sich nur kurze Zeit später, gegen 11.50 Uhr, auf der A 1 in Richtung Bremen im Rückstau. Hier bremste ein 33-jähriger Tscheche seinen Lkw auf der rechten Spur ab. Ein nachfolgender 60-Jähriger aus Wetter fuhr diesem aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Lkw auf. Dabei trug er leichte Verletzungen davon. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus.

Nach einer kurzzeitigen Komplettsperrung waren ab 12.30 Uhr der mittlere und linke Fahrstreifen für den Verkehr freigegeben, ab ca. 14.30 Uhr floss der Verkehr wieder ungehindert.

Auch hier schätzt die Polizei den entstandenen Sachschaden auf ca. 28.000 Euro.

