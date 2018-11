Polizei Dortmund / Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Brechten ...

Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Brechten - Fahrerin offenbar betrunken

Dortmund - Lfd. Nr.: 1510

Zwei Autos sind am vergangenen Samstag (10. November) auf der Evinger Straße bei einem Verkehrsunfall frontal zusammengestoßen. Beide Insassen wurden dabei verletzt.

Ersten Ermittlungen zufolge fuhr eine 49-jährige Dortmunderin gegen 7.30 Uhr mit ihrem Kleinwagen auf der Evinger Straße in Richtung Norden. Etwa zur gleichen Zeit kam ihr der Wagen eines 26-jährigen Dortmunders entgegen. In Höhe der Einmündung Im Dorfe geriet die 49-Jährige offenbar in den Gegenverkehr. Beide Autos stießen zusammen, der Wagen des 26-Jährigen wurde zudem in das Gleisbett der parallel verlaufenden U-Bahn-Linie geschleudert.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten einen starken Alkoholgeruch in der Atemluft der 49-Jährigen. Ermittlungen ergaben wenig später, dass sie zudem dieses Jahr bereits ihren Führerschein abgeben musste. Ein Rettungswagen fuhr sie, ebenso wie den 26-Jährigen, zur stationären Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Hier wurde der Frau eine Blutprobe entnommen.

Die Evinger Straße musste einschließlich der betroffenen U-Bahn-Linie (U 41) für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Die Polizei schätzt die Höhe des entstandenen Sachschadens auf rund 23.000 Euro.

