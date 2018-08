Polizei Düren / 12-jähriger Radfahrer nach Kollision leicht verletzt

12-jähriger Radfahrer nach Kollision leicht verletzt

Düren - Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem 12 Jahre alten Radfahrer kam es am Montagmittag in der Wilhelmstraße.

Ein 80 Jahre alter Autofahrer aus Langerwehe befuhr die Schenkelstraße in Fahrtrichtung Bismarckstraße und beabsichtigte gegen 12:45 Uhr, nach rechts in die Wilhelmstraße einzubiegen. Zeitgleich war aus Richtung Kaiserplatz kommend der Junge aus Düren auf dem linken Gehweg der Wilhelmstraße unterwegs und querte diese in Höhe der Einmündung Schenkelstraße, um auf die andere Straßenseite zu gelangen. Es kam zu einem Zusammenstoß der Beiden, bei dem der 12-Jährige leicht verletzt wurde. Er wurde mit einem RTW in ein Krankenhaus gefahren.

