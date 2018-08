Polizei Düren / 263 Cannabispflanzen sichergestellt: Polizei ...

263 Cannabispflanzen sichergestellt: Polizei hebt zwei Plantagen aus

Hürtgenwald - Bereits am Mittwoch, den 29.08.2018, konnten durch Kriminalbeamte der Polizei Düren zwei Cannabisplantagen in den Ortslagen Vossenack und Zerkall ausgehoben werden. Im Zuge der Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf zwei 41 und 42 Jahre alte Männer aus Heerlen und Aldenhoven, die noch im Laufe des gleichen Tages mit Hilfe der Polizei in Aachen festgenommen wurden.

Umfangreiche Ermittlungen führten die Beamten am frühen Mittwochmorgen in die Straße Germeter (Vossenack). Auf Beschluss des Amtsgerichts Aachen hin durchsuchten sie hier ein freistehendes Einfamilienhaus, in dem sich eine Plantage mit insgesamt 163 Pflanzen befand. Bei einer gleichzeitig, im selben Verfahren laufenden Durchsuchungsmaßnahme in Aachen-Eilendorf, konnten Kriminalbeamte der Polizei Aachen eine 26 Jahre alte Frau antreffen. Auch gegen sie richtet sich das Strafverfahren wegen Illegalen Anbaus von Cannabis: nach derzeitigem Erkenntnisstand mietete die Aachenerin die jeweiligen Objekte an, in denen dann die beiden Mittäter die Plantagen einrichteten. Die zweite Plantage, die sich ebenfalls in einem freistehenden Einfamilienhaus in der Bergsteiner Straße (Zerkall) befand, umfasste circa 100 Pflanzen. Der Verkaufswert beider Anpflanzungen beläuft sich ersten Schätzungen nach auf einen mittleren, fünfstelligen Bereich. Alle drei Personen wurden am gestrigen Tag einer Haftrichterin vorgeführt. Während die Aachenerin verschont wurde, wurde gegen die 41- und 42-Jährigen Untersuchungshaft angeordnet.

