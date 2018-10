Polizei Düren / 4 PKW mit Totalschaden durch Trunkenheit im ...

4 PKW mit Totalschaden durch Trunkenheit im Straßenverkehr

Düren - Um 22:55 Uhr befuhr ein 27 jähriger Pkw-Fahrer aus Vettweiß die Rütger-von-Scheven-Straße in Richtung Aachener Straße. In Höhe des Hauses Nr. 75 kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen drei dort ordnungsgemäß abgestellte Pkw. Die durch den Unfalllärm aufgeschreckten Anwohner alarmierten die Polizei und konnten den Beamten auch eine Personenbeschreibung geben, als sich der Unfallfahrer von der Unfallstelle zu Fuß in Richtung Aachener Straße entfernte. So konnte dieser im Bereich Aachener Straße / August-Klotz-Straße von den Beamten aufgegriffen werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen hohen Atemalkoholwert. An allen vier betroffenen Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Dem Unfallfahrer wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein einbehalten und eine Unfallanzeige gefertigt.

