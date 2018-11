Polizei Düren / Aggressiver Widerstand gegen Polizeibeamte

Aggressiver Widerstand gegen Polizeibeamte

Nörvenich - Im Rahmen eines Einsatzes in Nörvenich wurden eine Polizeibeamtin und ein Rettungssanitäter von einem jungen Mann getreten und bespuckt.

In der Frankenstraße in Nörvenich zog am späten Freitagabend ein 23-Jähriger Randalierer die Aufmerksamkeit der Bewohner auf sich, die dann schließlich die Polizei verständigten. Der offenbar stark alkoholisierte Mann trat und schlug schreiend gegen geparkte Pkw und versuchte, sich selbst mit Glasscherben zu verletzen. Beim Eintreffen der Beamten zeigte sich der aufgrund seiner Verletzungen stark blutende 23-Jährige äußerst aggressiv und befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand. Für die Aufforderungen und Anweisungen der Beamten war er völlig unzugänglich, schrie fortwährend und versuchte sich permanent aus den Griffen der Polizisten zu befreien. Beim Fixieren auf der Bahre der Rettungskräfte, trat der Randalierer einer Polizeibeamtin gezielt gegen den Kopf und verletzte sie damit an der Schläfe. Auch ein Rettungssanitäter wurde von ihm durch einen Tritt an der Schläfe verletzt und bespuckt.

Durch eine Notärztin wurde der Nörvenicher medizinisch versorgt und konnte anschließend zur weiteren stationären Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde.

OTS: Polizei Düren newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/8 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_8.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100 Fax: 02421 949-1199