Polizei Düren / Alles verboten: Unfallflucht mit Alkohol, aber ...

Alles verboten: Unfallflucht mit Alkohol, aber ohne Fahrerlaubnis

Düren - Am Samstagabend um 22.25 Uhr ereignete sich auf der Berliner Straße in Düren ein Verkehrsunfall. Der 53-jährige Unfallfahrer aus Düren war mit seinem PKW beim Einbiegen von der Dresdener Straße in die Berliner Straße mit einem am Fahrbahnrand wartenden PKW kollidiert. Anschließend fuhr er zunächst weiter und stellte den PKW mittig der Fahrbahn auf der Königsberger Straße ab, so Zeugen. Der Unfallfahrer kehrte dann zunächst fußläufig zu dem noch an der Kollisionsstelle wartenden anderen Unfallbeteiligten zurück. Dort bot er diesem Geld dafür, dass dieser nicht die Polizei informiere. Da der Geschädigte dies jedoch ablehnte, flüchtete der Unfallverursacher zu Fuß von der Unfallstelle. Den eingesetzten Beamten der Polizeiwache Düren gelang es jedoch kurzfristig, den Unfallfahrer ausfindig zu machen. Es wurde festgestellt, dass er zum Unfallzeitpunkt mit knapp zwei Promille (in der Atemluft) erheblich alkoholisiert und zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Eine Blutprobe auf der Wache wurde veranlasst, das weitere Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Verletzt wurde durch den Unfall niemand; es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 7500 Euro.

