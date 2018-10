Polizei Düren / Auffahrunfall

Auffahrunfall

Jülich - Drei Pkw wurden am Dienstagmittag in einen Auffahrunfall verwickelt. Eine 44 Jahre alte Beifahrerin musste leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ein 60 Jahre alter Autofahrer aus Titz befuhr gegen 14:10 Uhr die Römerstraße aus Richtung Brunnenstraße kommend in Fahrtrichtung Jan-Van-Werth-Straße. Um einem Fußgänger das Überqueren der Straße zu ermöglichen, bremste er sein Fahrzeug ab. Der ihm nachfolgende Pkw-Fahrer, ein 52-Jähriger aus Leverkusen, verlangsamte seinen Wagen ebenfalls. Ein 23 Jahre alter Mann aus Bedburg bemerkte diesen Vorgang scheinbar zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden Wagen des Leverkuseners auf. Er schob diesen dadurch gegen den davor befindlichen Pkw des 60-Jährigen.

Bei dem Unfall wurde die Beifahrerin des mittleren Fahrzeugs, eine 52 Jahre alte Frau aus Jülich, leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der entstandene Schaden an den drei Fahrzeugen beläuft sich auf mindestens 4000 Euro, ein Pkw musste abgeschleppt werden.

