Polizei Düren / Aufgefahren

Aufgefahren

Düren - Eine leicht verletzte Person und 7000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Auffahrunfalls, der sich am Montagmittag auf der Bundesstraße 56 ereignete.

Ein 59 Jahre alter Autofahrer aus Titz wartete am Montag, gegen 12:10 Uhr, auf der B 56 in Fahrtrichtung Düren an der Kreuzung zur vor einer Rotlicht zeigenden Ampel. Dies bemerkte ein aus Richtung Jülich nahender 23-jähriger Niederzierer zu spät und fuhr mit seinem Pkw auf den Wagen des Vordermannes auf. Da nach dem Zusammenstoß der beiden Autos die 50 Jahre alte Beifahrerin im Fahrzeug des Titzers über Nackenschmerzen klagte, wurde sie auf eigenen Wunsch mit einem Rettungswagen zu Untersuchungen in ein Krankenhaus gefahren.

