Polizei Düren / Aufmerksame Zeugen

Aufmerksame Zeugen

Jülich - Am frühen Sonntagmorgen informierten aufmerksame Zeugen die Polizei über einen Randalierer in der Jülicher Innenstadt.

Durch die am Einsatzort eintreffenden Beamten konnte auf der Kölnstraße eine eingeschlagene Fensterscheibe an der dort befindlichen Bankfilliale festgestellt werden. Bei der Fahndung nach dem Verursacher konnte in unmittelbarer Nähe ein 22-jähriger Mann aus Jülich angetroffen werden, der eine blutende Handverletzung aufwies. Bei den Ermittlungen stellte sich schnell heraus, dass der 22-Jährige im alkoholisierten Zustand die Scheibe eingeschlagen hatte. Bei der Durchsuchung des Randalierers fanden die Beamten einen Schlagstock. Da der Trunkenbold uneinsichtig war und weiter randalierte, wurde er in Gewahrsam genommen. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro.

Der Dank der Polizei geht an die aufmerksamen Zeugen. Durch ihre Hilfe konnte der Verursacher des Sachschadens schnell ermittelt werden.

