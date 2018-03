Polizei Düren / Autofahrerin übersieht Fahrer eines Rollers

Autofahrerin übersieht Fahrer eines Rollers

Düren - Bei einem Verkehrsunfall, der sich Montagfrüh in der Hans-Brückmann-Straße ereignete wurde ein 41 Jahre alter Rollerfahrer aus Düren leicht verletzt.

Eine 34-jährige Dürenerin befuhr in ihrem Pkw die Hans-Brückmann-Straße aus Richtung Bismarckstraße kommend und beabsichtigte gegen 06:50 Uhr nach links in eine Hauseinfahrt abzubiegen. Dabei übersah sie den ihr entgegenkommenden Kleinkradfahrer. Als Folge kam es zu einem Zusammenstoß, bei dem der 41-Jährige verletzt wurde. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Dieses konnte er vermutlich nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 800 Euro.

