Polizei Düren / Bargeld und Pkw bei Einbruch erbeutet

Bargeld und Pkw bei Einbruch erbeutet

Kreuzau - Ein Einfamilienhaus in der Parkstraße in Stockheim geriet zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen in den Fokus von Einbrechern.

Zwischen 22:30 Uhr und 07:30 Uhr drangen Unbekannte auf bislang nicht bekannte Weise in das Haus ein. Die Familie, die im Haus geschlafen hatte, wurde gegen 07:30 Uhr von einer Nachbarin auf die offene Haustür und den durchwühlten Flur aufmerksam gemacht. Aus dem Haus wurden sowohl Bargeld als auch die Fahrzeugschlüssel für einen vor dem Haus abgestellten blauen Mercedes Geländewagen gestohlen. Das Auto wurde ebenfalls entwendet, konnte jedoch kurze Zeit danach in den Niederlanden geortet und sichergestellt werden. Nähere Umstände hierzu liegen bislang nicht vor. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige bestehen derzeit nicht.

Die Kriminalpolizei hat Spuren am Tatort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise auf verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch nimmt die Polizei unter der Notrufnummer 110 zu jeder Zeit entgegen.

