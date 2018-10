Polizei Düren / Beim Abbiegen überholt

Beim Abbiegen überholt

Aldenhoven-Schleiden - Am Freitagabend befuhren ein 21 jähriger PKW-Fahrer aus Langerwehe sowie ein 55 jähriger Rollerfahrer aus Köln die Landstraße von Alsdorf-Hoengen kommend in Richtung Aldenhoven. Als der PKW-Fahrer in der Ortslage Schleiden nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen wollte, verlangsamte er seine Fahrt. Der Rollerfahrer erkannte das geplante Abbiegemanöver nicht und wollte den PKW trotz unklarer Verkehrslage überholen. Bei diesem Überholvorgang kam es zum Zusammenstoß, wobei der Rollerfahrer leicht verletzt wurde und ein Sachschaden mehreren Tausend Euro entstand.

