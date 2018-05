Polizei Düren / Berauscht Unfall gebaut und geflüchtet - Fahrer ...

Berauscht Unfall gebaut und geflüchtet - Fahrer stellt sich der Polizei

Düren - Ein eigentlich harmloser Auffahrunfall hatte am Mittwochabend weitreichende Folgen.

Gegen 22:10 Uhr stand ein 45-jähriger Dürener mit seinem Auto an einer roten Ampel an der Dechant-Bohnekamp-Straße Ecke Zülpicher Straße. Von hinten fuhr ein Wagen auf, was zu einer Beschädigung am Heck führte. Doch anstatt sich um den Unfallschaden zu kümmern, wählte der Fahrer des aufgefahrenen Fahrzeugs einen anderen Weg. Er setzte zurück, gab Gas und fuhr bei Rot nach rechts in Richtung Euskirchener Straße davon. Dem verdutzten Geschädigten gelang es noch, das Kennzeichen des Flüchtenden festzuhalten. Bei Ermittlungen an der Halteranschrift konnten weder Fahrzeug noch Fahrer angetroffen werden. Allerdings war die Halterin vor Ort, die von der Nutzung ihres Pkw nichts wusste. Sie erschien später in Begleitung des Fahrers, eines 20-jährigen Düreners, bei der Polizei. Der war zuvor an der Anschrift der Halterin erschienen und hatte den Unfall gebeichtet. Auf der Wache stellten die Beamten neben der Tatsache, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, auch fest, dass er möglicherweise unter dem Einfluss von Drogen Auto gefahren ist. Ein Drogenvortest verlief positiv. Eine Blutprobenentnahme war die Folge. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens unter Betäubungsmitteln wurde eingeleitet. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf circa 4000 Euro.

