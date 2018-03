Polizei Düren / Bienenkästen gestohlen

Bienenkästen gestohlen

Düren - Bislang unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende 14 Bienenkisten gestohlen. Der Wert des Diebesguts geht dabei in den fünfstelligen Bereich.

Ersten Ermittlungen nach liegt die Tatzeit zwischen 17:00 Uhr am Samstag und 14:30 Uhr am Sonntag. Die sogenannten Einheiten von Bienenstöcken, derer 160 Stück, standen zu dieser Zeit in den zugehörigen Kisten auf einer Wiese im Bereich der Berzbuirer Straße (Berzbuir). Während alleine die Kisten einen Einzelwert von etwa 80 Euro haben, so der Geschädigte, belaufe sich der der Einheiten auf 140 Euro. In der Summe ist dem Imker so ein Schaden von über 23000 Euro entstanden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 zu melden.

