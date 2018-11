Polizei Düren / Brand in Mehrfamilienhaus

Brand in Mehrfamilienhaus

Düren - Ein Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückte Donnerstagmorgen zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Merzenicher Straße aus.

Gegen 05:20 Uhr gingen bei Polizei und Feuerwehr die ersten Notrufe ein. Bei Eintreffen brannte ein Raum einer Wohnung im Hochparterre. Der Bewohner gab gegenüber den Beamten an, dass er wach geworden war und die Flammen bemerkte. Eigene Versuche, das Feuer zu löschen scheiterten. Die Feuerwehr hatte den Brand schließlich schnell unter Kontrolle und konnte ein Ausbreiten auf weitere Wohnungen verhindern. Gleichwohl wurde mindestens eine über der Brandwohnung liegende Wohnung durch Rauch und Ruß in Mitleidenschaft gezogen. Insgesamt wurden fünf Bewohner des Hauses wegen eingeatmeter Rauchgase zur Kontrolle in Krankenhäuser gebracht.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Gesamtschaden dürfte im sechsstelligen Bereich liegen.

