Polizei Düren / Brand in Pferdestall

Brand in Pferdestall

Jülich - Am Ostersonntag kam es in den frühen Morgenstunden in der Nähe der Bourheimer Burg zu einem Brand in einem Anbau samt Stallung. Bei der Brandentdeckung konnten durch Ersthelfer die im Anbau befindlichen Pferde noch gerettet werden. Zu spät kam die Rettungskräfte bei den hölzernen Stallungen, wo sieben Kleinpferde im Feuer verendeten. Die Freiwillige Feuerwehr Jülich konnte ein Übergreifen des Feuers verhindern. Der Brandort wurde beschlagnahmt, die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Kriminalpolizei aufgenommen. Der Sachschaden an Gebäuden und Tieren beträgt circa 20.000 Euro.

