Polizei Düren / Cannabisplantage ausgehoben - Gemeinsame ...

Cannabisplantage ausgehoben - Gemeinsame Pressemeldung des Hauptzollamts Aachen und der Kreispolizeibehörde Düren

Titz - Am Donnerstagmorgen entdeckten Beamte des Hauptzollamts Aachen bei der Durchsuchung eines Wohnhauses eine Cannabisplantage. Die Kriminalpolizei Düren nahm drei Personen vorläufig fest, die im Verdacht stehen, die Betäubungsmittel angebaut zu haben.

Ursprünglich richteten sich die Ermittlungen des Hauptzollamts unter anderem wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung gegen einen 42 Jahre alten Mann aus Osteuropa. Der Beschuldigte lebt in einem Haus in Hasselsweiler, gemeinsam mit seiner 36-jährigen Lebensgefährtin, ihrem 27 Jahre alten Bruder, deren 58-jähriger Mutter sowie zwei Kindern. Als die Zollbeamten am Donnerstagmorgen ihren Durchsuchungsbeschluss vollstreckten, fanden sie eine professionelle Cannabisaufzucht vor. Mehr als 160 Pflanzen wurden mit Wärme- und Bewässerungstechnik versorgt, darüber hinaus konnten weitere Betäubungsmittel wie Ecstasytabletten und Amphetamine aufgefunden werden. Die hinzugerufenen Beamten der Kriminalpolizei Düren beschlagnahmten die Betäubungsmittel, das Plantagenzubehör sowie weitere Beweismittel und nahmen den 42-Jährigen, seine Freundin und ihren Bruder fest. Die im Haus lebende 58-Jährige verblieb dort und kümmerte sich um ihre Enkelkinder.

Alle drei Festgenommenen werden im Laufe des Freitags einem Haftrichter vorgeführt, der über die Anordnung von Untersuchungshaft entscheiden wird.

OTS: Polizei Düren newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/8 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_8.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100 Fax: 02421 949-1199

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -