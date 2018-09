Polizei Düren / Deckenleuchte geriet in Brand

Deckenleuchte geriet in Brand

Düren - Polizei und Feuerwehr wurden am Montagmittag zu einem Brand in der Grundschule in Birkesdorf gerufen. Ursächlich war ein technischer Defekt. Personen wurden nicht verletzt.

In der Schule im Weidenpesch geriet am Montag, gegen 11:20 Uhr, eine Deckenleuchte in einem Raum im Erdgeschoss in Brand. Erste Löschversuche des Hausmeisters mittels Feuerlöscher blieben erfolglos. Daher löste er den Feueralarm aus. Sämtliche sich in der Schule befindlichen Personen wurden daraufhin evakuiert und versammelten sich auf dem Schulhof. Der Feuerwehr gelang es, den Brand zu löschen.

Der entstandene Schaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.

