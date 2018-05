Polizei Düren / Einbrecher an der Haustür überrascht

Einbrecher an der Haustür überrascht

Nideggen - Mit dem Schrecken kam in der Nacht zu Freitag ein Hauseigentümer davon, als er an seiner geöffneten Haustür zwei Fremde bemerkte.

Gegen 01:30 Uhr war der Mann in seinem Haus in Schmidt in der Straße Meerheck von Geräuschen aus dem Schlaf gerissen worden. Als er in den Flur ging, stellte er fest, dass seine Haustür gerade geöffnet wurde. Zwei männliche Personen waren im Begriff, das Objekt zu betreten. Der Bewohner schrie die beiden an, worauf diese die Flucht ergriffen. Er konnte noch sehen, dass die Männer zu einem Auto liefen und Richtung Vossenack davon fuhren. An der Haustür hatten die Einbrecher zuvor den Schließzylinder beschädigt und so das Schloss überwunden. Zur Beschreibung kann lediglich gesagt werden, dass beide schlank waren. Einer hatte braune, der andere blonde Haare. Einer der Männer trug eine grüne Jacke.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Notrufnummer 110 zu jeder Zeit entgegen.

OTS: Polizei Düren newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/8 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_8.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100 Fax: 02421 949-1199

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -