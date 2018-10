Polizei Düren / Einbrecher entwendeten ein Notebook

Einbrecher entwendeten ein Notebook

Kreuzau - Bislang nicht bekannte Diebe stiegen zwischen Sonntag- und Montagmorgen in die Büroräume eines Betriebes im Windener Weg ein. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie ein Notebook.

Als am Sonntag, gegen 09:30 Uhr, ein Mitarbeiter der Firma in den Büros nach dem Rechten schaute, war alles noch in Ordnung. Am Montag dann, gegen 07:30 Uhr, wurde festgestellt, dass Unbekannte zunächst die Eisengitterstäbe eines Kellerfensters, darauf das Fenster selbst gewaltsam geöffnet hatten und in die Räumlichkeiten eingestiegen waren. Nachdem sie mehrere Türen aufgebrochen hatten, hebelten sie Schränke und Schreibtischcontainer auf und durchsuchten diese. Mit den aufgefundenen Tresorschlüssel öffneten sie die Tresore. Schließlich entfernten sie sich in unbekannte Richtung.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Beobachtungen werden an die Einsatzleitstelle der Polizei in Düren unter Telefon 0 24 21 949-6425 erbeten

