Polizei Düren / Einbrecher erbeuten Schmuck

Einbrecher erbeuten Schmuck

Jülich - Bisher unbekannte Tatverdächtige verschafften sich am Freitag, den 14.09.2018, zwischen 09:45 Uhr und 13:30 Uhr über einen Holzsichtzaun Zutritt zum Garten des Geschädigten eines Einfamilienhauses in Jülich in der Neuburger Straße. Hier versuchten sie zunächst die Terrassentür aufzuhebeln und sie anschließend mit einem Stein einzuschlagen. Nach misslungenem Versuch, stieg ein unbekannter Tatverdächtiger über eine Gartenbank auf das Vordach der Terrasse und hebelte im Obergeschoss das Badezimmerfenster auf. Das gesamte Objekt wurde durchsucht und augenscheinlich Schmuck entwendet.

OTS: Polizei Düren newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/8 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_8.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100 Fax: 02421 949-1199