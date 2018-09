Polizei Düren / Einbrecher kamen am Samstagabend

Einbrecher kamen am Samstagabend

Merzenich - Während die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Ortslage Merzenich am Samstagabend zwischen 20.00 Uhr und 20.30 Uhr kurzzeitig nicht zu Hause waren, verschafften sich bislang unbekannte Einbrecher Zugang in das Objekt.

Der oder die Täter drangen gewaltsam durch die rückwärtige Terrassentür in das Domizil in der Straße "Am Stein" ein. Aus einem Büro im Obergeschoss wurden ein Laptop sowie eine Spiegelreflexkamera entwendet. Mit dem Diebesgut und noch vor der Rückkehr der Bewohner flüchteten sie anschließend in unbekannte Richtung. Es konnten Spuren gesichert werden; die Auswertung dazu dauert an.

Sachdienliche Hinweise werden beim Polizeiruf 110 entgegen genommen.

OTS: Polizei Düren newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/8 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_8.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100 Fax: 02421 949-1199