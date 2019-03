Polizei Düren / Einbrecher stehlen Laptops

Einbrecher stehlen Laptops

Düren - Aus einem Büro und einem Kiosk entwendeten bislang unbekannte Täter Laptops. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen.

In der Zeit zwischen Samstag, 19:00 Uhr, und Montagmittag, 14:00 Uhr, drang ein Einbrecher in ein Büro an der August-Klotz-Straße ein. Er hebelte ein Fenster auf und gelangte so in die Räume im Erdgeschoss des mehrstöckigen Gebäudes. Auf der Suche nach verwertbarem Diebesgut wurden mehrere Schränke und Schubladen durchsucht. Mit einem Laptop und einem Schlüsselbund entfernte sich der Unbekannte anschließend vom Tatort. Beim gewaltsamen Eindringen durch das Fenster verletzte sich der Täter vermutlich, die Polizei konnte bei ihrer Tatortarbeit Blutspuren sichern. Diese werden nun ausgewertet.

Auch bei einem Einbruch in ein Kiosk an der Gneisenaustraße wurde ein Laptop entwendet. Ebenfalls Tabakwaren, Spirituosen und Bargeld konnten der oder die Täter mitnehmen, die sich zwischen 00:00 Uhr und 06:20 Uhr am Montagmorgen durch das Einschlagen einer Schaufensterscheibe unberechtigten Zutritt zu dem Verkaufsraum verschafften.

Erkenntnisse zu den möglichen Tätern gibt es bislang nicht. Wer die Ermittlungen mit sachdienlichen Hinweise unterstützen kann, wird gebeten, sich beider Einsatzleitstelle der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-6425 zu melden.

